Капитан «Акрона» Савичев отреагировал на слова Кокорина об уровне РПЛ

Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев отреагировал на резонансное заявление Александра Кокорина. Ранее форвард «Ариса» назвал РПЛ «говном».

– Конкретно вы не играли в РПЛ с 2018 года. За эти семь лет лига изменилась?

– Уровень легионеров снизился. Это очевидно. И средний уровень стал выше. Кажется, раньше первая пятерка была космосом. Сейчас мы видим, что с ними можно играть. Да, они выделяются, но не так, как раньше.

– Хотя Александр Кокорин назвал РПЛ «говном».

– Я так говорить не могу. Он играл в то время в топ-клубе, а я – нет. Так что я так не скажу. Уровень снизился из-за меньшего присутствия качественных иностранцев. Но в таком ключе я о лиге точно не отзовусь, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.