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Источник: несколько игроков молодёжной сборной России по-прежнему не улетели из Колумбии

Источник: несколько игроков молодёжной сборной России по-прежнему не улетели из Колумбии
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Несколько футболистов молодёжной сборной России во второй раз не смогли покинуть Колумбию. Сначала самолёт сломался, а затем некоторые игроки не попали на рейс из-за овербукинга. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

В Колумбии до сих пор остаются Руслан Чобанов, Даниил Зорин, Илья Кирш, Богдан Москвичёв, Данила Козлов, Игорь Дмитриев, Александр Дёгтев. Отмечается, что, предположительно, футболисты смогут вылететь в Москву в четверг, 27 марта. Вместе с игроками находится сотрудник РФС.

Молодёжная сборная России провела два товарищеских матча с Колумбией. В первой встрече россияне уступили — 0:1, во второй — сыграли вничью со счётом 2:2.

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