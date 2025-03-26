Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: Семак же поставил Глушенкова не в ворота — нужно закусить и стараться быть полезным

Юран: Семак же поставил Глушенкова не в ворота — нужно закусить и стараться быть полезным
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Юран высказался о роли нападающего Максима Глушенкова в санкт-петербургском «Зените». Ранее сообщалось о возможном конфликте игрока с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Есть чёткое разделение на тренера и футболиста. Тренер несёт ответственность, требует от футболистов на поле выполнять свои задумки. Нравится это футболистам или нет, но они должны выполнять это. Я допущу, что что-то могут сказать Месси, Роналду, Марадона — это великие футболисты. Но даже они себе не позволяли каких-то высказываний. Я бы посоветовал футболистам заниматься своей работой. А за результат в любом случае будут спрашивать с тренера.

Когда «Зенит» выигрывал, всё было нормально с ролью Глушенкова на поле. Но Семак же его сейчас поставил не в ворота или защитником. А на поле каждый футболист должен «таскать пианино». Такие высказывания не красят футболистов. Нужно всегда начинать с себя. А то сегодня — не та позиция, вышел не с первых минут, а завтра остальные будут рассказывать то же самое.

Что касается поражения «Спартаку», то это часть футбола — он состоит из побед, ничьих и поражений. Нужно всё проанализировать и понимать, что есть 100-летие клуба и болельщик, который ждёт чемпионство. Нужно закусить и стараться быть полезным в любой позиции. Подобные моменты не должны случаться внутри команды. Но Семак — опытный тренер. Он разберётся. Впереди девять туров, а не два, чтобы бить тревогу. Комментировать работу можно тогда, когда закончишь с футболом. А сейчас есть требования главного тренера, которые нужно выполнять», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Мерзкие пустые сказочники!» Глушенков опроверг информацию о конфликте в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android