Юран: Семак же поставил Глушенкова не в ворота — нужно закусить и стараться быть полезным

Российский тренер Сергей Юран высказался о роли нападающего Максима Глушенкова в санкт-петербургском «Зените». Ранее сообщалось о возможном конфликте игрока с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Есть чёткое разделение на тренера и футболиста. Тренер несёт ответственность, требует от футболистов на поле выполнять свои задумки. Нравится это футболистам или нет, но они должны выполнять это. Я допущу, что что-то могут сказать Месси, Роналду, Марадона — это великие футболисты. Но даже они себе не позволяли каких-то высказываний. Я бы посоветовал футболистам заниматься своей работой. А за результат в любом случае будут спрашивать с тренера.

Когда «Зенит» выигрывал, всё было нормально с ролью Глушенкова на поле. Но Семак же его сейчас поставил не в ворота или защитником. А на поле каждый футболист должен «таскать пианино». Такие высказывания не красят футболистов. Нужно всегда начинать с себя. А то сегодня — не та позиция, вышел не с первых минут, а завтра остальные будут рассказывать то же самое.

Что касается поражения «Спартаку», то это часть футбола — он состоит из побед, ничьих и поражений. Нужно всё проанализировать и понимать, что есть 100-летие клуба и болельщик, который ждёт чемпионство. Нужно закусить и стараться быть полезным в любой позиции. Подобные моменты не должны случаться внутри команды. Но Семак — опытный тренер. Он разберётся. Впереди девять туров, а не два, чтобы бить тревогу. Комментировать работу можно тогда, когда закончишь с футболом. А сейчас есть требования главного тренера, которые нужно выполнять», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.