Игорь Корнеев допустил, что Валерий Карпин ещё раз вызовет Артёма Дзюбу в сборную России

Бывший российский футболист Игорь Корнеев полагает, что нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ещё не завершил карьеру в сборной России.

— Видите ещё Артема Дзюбу в матче сборной России?

— Это уже произошло. Сейчас ничего нельзя скидывать со счетов. Последний месяц Дзюба очень хорошо смотрелся в «Акроне», хорошо выглядел. Я бы смотрел только со стороны позитива. Парню удалось побить рекорд, все были довольны, это была изюминка на торте в том матче, — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В мартовских товарищеских матчах сборная России играла с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0. Дзюба принял участие только в одной встрече. Он вышел с капитанской повязкой в игре с национальной командой Гренады, где отличился голом, который стал рекордным (31-м) в истории сборной.