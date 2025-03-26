Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Баварии» Дэвис выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки — Bild

Защитник «Баварии» Дэвис выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки — Bild
Комментарии

Защитник немецкой «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис получил разрыв крестообразной связки в матче Лиги наций КОНКАКАФ с национальной командой США (2:1). Об этом сообщил Bild.

По информации источника, футболист пропустит из-за травмы около шести месяцев. Он был заменён на 12-й минуте встречи.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 24-летний Альфонсо Дэвис провёл 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также на счету защитника девять игр и два гола в Лиге чемпионов.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 62 очка за 26 матчей.

Материалы по теме
Сборная Канады обыграла США в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android