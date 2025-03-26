Защитник «Баварии» Дэвис выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки — Bild

Защитник немецкой «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис получил разрыв крестообразной связки в матче Лиги наций КОНКАКАФ с национальной командой США (2:1). Об этом сообщил Bild.

По информации источника, футболист пропустит из-за травмы около шести месяцев. Он был заменён на 12-й минуте встречи.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 24-летний Альфонсо Дэвис провёл 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также на счету защитника девять игр и два гола в Лиге чемпионов.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 62 очка за 26 матчей.