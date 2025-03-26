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Капитан «Акрона» Савичев: очень хотел сыграть за «Спартак». Но глупо об этом жалеть

Капитан «Акрона» Савичев: очень хотел сыграть за «Спартак». Но глупо об этом жалеть
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Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев высказался о несбывшейся мечте сыграть за красно-белых.

— Вы много играли в молодёжке московского «Спартака», но так и не дебютировали в официальном матче за главную команду. Для вас это разочарование?
— Нет. Это данность, которую я принял. «Спартаку» я всегда буду благодарен. Значит, не соответствовал уровню команды. Ушёл я нормально, мы по-хорошему расстались. Мне грех жаловаться на свою карьеру, я оцениваю себя трезво.

Хотел ли я сыграть за «Спартак»? Да, очень хотел. Но не получилось. Теперь об этом глупо жалеть, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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