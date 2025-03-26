Игрок «Зенита» раскрыл, что на самом деле случилось в раздевалке после игры со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на последние новости в СМИ касаемо своей команды. Накануне возникли слухи, что в раздевалке сине-бело-голубых произошёл ряд конфликтов и эмоциональных бесед после поражения в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). Однако Мостовой эту информацию не подтвердил — руководство не посылало игроков на три буквы, а Максим Глушенков не устраивал перепалку с Сергеем Семаком (ранее об этих инцидентах сообщали некоторые телеграм-каналы).

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«Вбросы про «Зенит»? Когда вот такое пишут и говорят, футболисты и становятся закрытыми. В СМИ много лжи, от этого неприятно. Считаю, именно поэтому футболисты, выходя в микст-зону, зачастую не хотят общаться с журналистами. Вот зачем такое писать? Это же неправда. Так делать — это некрасиво, неправильно и некорректно.

Что касается самих новостей, то разговор с руководством в раздевалке после матча со «Спартаком» был. Нам сказали, что нужно понимать, какая дата в этом году. Но то, о чём написали дальше, — неправда.

Конфликт Глушенкова и Семака в раздевалке? Это тем более неправда. Сергей Богданович даже не говорил с нами после матча со «Спартаком». Александр Иванович Медведев общался с командой, а Семак задержался. А написали даже, какие диалоги были. Это всё неправда», — приводит слова Андрея Мостового Sport24.