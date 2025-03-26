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«Урал» объявил о начале сотрудничества Александра Тарханова с академией клуба

«Урал» объявил о начале сотрудничества Александра Тарханова с академией клуба
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Российский тренер Александр Тарханов начнёт сотрудничество с академией екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Замечательный специалист, с которым у команды и болельщиков связано множество отличных воспоминаний, снова с нами. Александр Фёдорович поработает с детскими тренерами над повышением их профессионального уровня. В последние годы он довольно много занимался именно детским и юношеским футболом, этот опыт точно пригодится в Екатеринбурге», — написано в заявлении клуба.

«Мы в отличных отношениях с Александром Фёдоровичем, дружим с ним. Его опыт и профессионализм точно будут востребованы нашей системой подготовки молодёжи. Я очень рад, что этот специалист снова с нами», — отметил президент «Урала» Григорий Иванов

«Я люблю Урал и Екатеринбург, поэтому быстро принял предложение Григория Викторовича. Буду помогать тренерам в подготовке ребят 2008, 2010 и 2011 годов рождения. Уральский регион богат талантами, нужно помочь им пробиться в большой спорт», — сказал Александр Тарханов.

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