Семшов — о Глушенкове: нужно больше делать, чем говорить

Российский тренер Игорь Семшов высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Максиме Глушенкове.

«Помимо сборной Глушенкову нужно показывать себя в РПЛ. Что касается критики в его адрес, наши футболисты порой своими высказываниями сами себе подвергают этой критике. Нужно аккуратнее высказываться и больше делать, чем говорить. Игра футболиста либо убирает критику, либо даёт для неё повод.

В матче с Замбией мог забить любой. Просто Максим оказался в нужном месте и в нужное время. Да, он хорошо. Максим — квалифицированный футболист, но нужно быть осторожнее в своих высказываниях. Любой гол любому сопернику — труд всей команды. Молодец, что забил. Но впереди чемпионат, где Глушенкову нужно помогать «Зениту».

Даже великие футболисты заточены под командные действия, но когда у них мяч, они индивидуально делают разницы. На поле нет свободных художников, а есть 11 футболистов, которые должны выполнять тактические указания главного тренера. Но при этом добавлять своё разнообразие, чтобы игралось легче», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.