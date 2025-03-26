Капитан «Акрона» Савичев: Морозову хочется видеть яркий футбол, под это подбираются игроки



Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался о стиле футбола, который прививает клубу генеральный директор Павел Морозов.

– От кого вообще идёт идея играть от себя?

– От Павла Анатольевича Морозова. Ему хочется видеть яркий футбол. Изначально под такой стиль подбирались игроки. Когда тренер приходит и видит соответствующих футболистов, ему сложно ставить, например, силовой футбол. Но опять же – во всём нужен баланс. Яркий футбол без набранных очков вряд ли кого-то устроит. Поэтому сейчас, думаю, мы пришли к оптимальной для нас структуре, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.