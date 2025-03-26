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Игрок сборной Замбии Кангва — о матче с Россией: у нас не было части команды

Игрок сборной Замбии Кангва — о матче с Россией: у нас не было части команды
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Полузащитник сборной Замбии Кингз Кангва заявил, что в матче с национальной командой России (0:5) замбийцы играли неоптимальным составом.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Кого мог бы выделить из сборной России? Думаю, что вся команда играла хорошо. Отсутствие Дака и Банда? Думаю, если бы они сыграли сегодня, результат был бы другим. У нас не было части команды сегодня. Это не оправдание результата, но я хотел бы сыграть полным составом со сборной России», — приводит слова Кангва «Советский спорт».

Матч между сборными России и Замбии состоялся накануне, 25 марта. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0. Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой с таким же счётом — 5:0.

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