Игрок сборной Замбии Кангва — о матче с Россией: у нас не было части команды

Полузащитник сборной Замбии Кингз Кангва заявил, что в матче с национальной командой России (0:5) замбийцы играли неоптимальным составом.
«Кого мог бы выделить из сборной России? Думаю, что вся команда играла хорошо. Отсутствие Дака и Банда? Думаю, если бы они сыграли сегодня, результат был бы другим. У нас не было части команды сегодня. Это не оправдание результата, но я хотел бы сыграть полным составом со сборной России», — приводит слова Кангва «Советский спорт».
Матч между сборными России и Замбии состоялся накануне, 25 марта. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счётом 5:0. Ранее сборная России одержала семь подряд побед с общей разницей 39:0. Предыдущий матч команды Валерия Карпина с национальной командой Гренады завершился разгромной победой с таким же счётом — 5:0.
- 26 марта 2025
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