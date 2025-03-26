Капитан «Акрона»: никому не хочется быть в районе «Оренбурга». Мы – рабочая команда

Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев высказался о турнирных амбициях своей команды. Сейчас «Акрон» идёт на девятом месте в таблице РПЛ. Игрок заявил, что тольяттинцы не хотят быть как «Оренбург», который идёт на последнем месте.

– На старте сезона было четыре мяча от ЦСКА, пять от «Краснодара», столько же от «Зенита».

– В первых турах мы только сыгрывались. Хотя соперники были мощные – «Локомотив», ЦСКА. Но мы гордо вышли из этой ситуации, работали, продолжали и верили в идею тренерского штаба. И она нам принесла плоды. Вы же понимаете, некоторые новички приехали к нам уже по ходу чемпионата. Они не прошли сборы. Тяжело быстро втянуться. Нужно время, которое никто не даст.

– Как после таких результатов не сломаться ментально?

– Думаю, тренеры подбирали правильные слова. На фактах и цифрах показывали, что прогресс есть. И всё не так плохо. Нужно просто потерпеть. Да, могли бы кинуть вёсла и поплыть по течению. Где бы мы сейчас были?

– Где-то в районе «Оренбурга».

– Думаю, это никому не нужно. У нас рабочая команда. Мы умеем терпеть.

– В какой период поняли, что всё идёт как надо?

– Как только пришли победы. Здесь всё очевидно, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.