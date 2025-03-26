Непомнящий: мы увидели обнадёживающий матч сборной России, но от Замбии ждал большего

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам товарищеской игры между сборными России и Замбии (5:0).
«Матч сборной России с Замбией сильно отличался от игры с Гренадой. Счёт одинаковый, но игра совершенно другая. Вчера мы увидели, особенно в первом тайме, внятную, чёткую, поставленную игру. Можно сказать, что это соперник позволял, но, мне кажется, Карпин правильно ответил на пресс-конференции, что игроки сборной России не позволяли Замбии что-то противопоставить. Мне понравился и состав, и построение, и движение футболистов, и качество исполнения, за исключением завершающих ударов, но и супер-звезды не всегда реализуют. Мы увидели обнадёживающий матч.
Признаюсь, перед матчем я сказал, что счёт не будет больше, чем 3:0, но оказалось иначе. От Замбии я ждал большего, это точно», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 26 марта 2025
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