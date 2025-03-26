Кирилл Глебов ответил, сможет ли ЦСКА закончить сезон в топ-3 РПЛ

Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, есть ли у армейцев шансы попасть в призовую тройку по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. После 21 тура РПЛ ЦСКА занимает шестое место, отставая от идущего третьим «Зенита» на пять очков.

«Слушайте, конечно, всё возможно. Все теряют очки. Посмотрите, как играют топ-клубы на старте весенней части сезона: нет ни одной команды, кого можно назвать на 100% кандидатом на победу в чемпионате. А мы пока выдаём отличную серию, идём без поражений. Если посмотреть детально, то нам предстоят матчи практически со всеми из топ-5. Обыгрывай их и поднимайся в таблице — всё в наших руках», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Кириллу Глебову 19 лет, в системе ЦСКА он находится с 2020 года. За первую команду полузащитник выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 750 тыс.