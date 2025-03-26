Николай Комличенко: жалко, что с Замбией не приехал Дака — защитникам было бы потяжелее

Форвард сборной России Николай Комличенко высказался об отсутствии нападающего английского «Лестера» Патсона Даки в составе национальной команды Замбии. Вчера, 25 марта, сборная России провела товарищеский матч с Замбией в Москве. Россияне выиграли со счётом 5:0. В составе сборной России отличились нападающий Максим Глушенков (трижды), защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.

«Я слышал, что Дака из «Лестера», но не знаю, что он за футболист. Жалко, что он не приехал со сборной Замбии. Может быть, нашим защитникам было бы потяжелее», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.