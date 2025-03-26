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Николай Комличенко: жалко, что с Замбией не приехал Дака — защитникам было бы потяжелее

Николай Комличенко: жалко, что с Замбией не приехал Дака — защитникам было бы потяжелее
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Форвард сборной России Николай Комличенко высказался об отсутствии нападающего английского «Лестера» Патсона Даки в составе национальной команды Замбии. Вчера, 25 марта, сборная России провела товарищеский матч с Замбией в Москве. Россияне выиграли со счётом 5:0. В составе сборной России отличились нападающий Максим Глушенков (трижды), защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Я слышал, что Дака из «Лестера», но не знаю, что он за футболист. Жалко, что он не приехал со сборной Замбии. Может быть, нашим защитникам было бы потяжелее», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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