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«Бавария» потеряла с травмой ещё одного защитника вслед за Альфонсо Дэвисом

«Бавария» потеряла с травмой ещё одного защитника вслед за Альфонсо Дэвисом
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Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Деотшанкюль Юпамекано получил травму колена в расположении национальной команды. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По сведениям источника, Юпамекано пропустит по меньшей мере несколько недель. Напомним, сегодня стало известно, что с травмой выбыл из строя игрок «Баварии» Альфонсо Дэвис. Канадский защитник повредил крестообразные связки колена.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 62 очка за 26 матчей. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «Санкт-Паули».

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