Валерий Карпин примет участие в телеигре «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин станет участником телеигры «Что? Где? Когда?». Об этом сообщил телеграм-канал BetBoom.

«Что? Где? Когда?» — это настоящая классика, где важны и интеллект, и характер. Как в футболе — есть и азарт, и стратегия, и честная игра. Недолго думая, я с радостью принял приглашение стать частью этой легендарной телеигры в роли амбассадора BetBoom.

С нетерпением жду предстоящих игр «ЧГК»! Это не просто телеигра — это часть нашей культуры, где собираются самые умные и достойные», — сказал Карпин.

56-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года.