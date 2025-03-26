Капитан «Акрона» Савичев рассказал, проставится ли Дзюба за рекорд

Капитан «Акрона» Константин Савичев рассказал, планирует ли Артём Дзюба праздновать с командой свои рекорды. Недавно он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, преодолев отметку в 234 гола, а также лучшим бомбардиром сборной России с показателем в 31 гол.

— Недавно он установил два рекорда. Существует ли традиция в «Акроне» — скинуться и что-то купить, например?

— У нас есть традиция: когда приходят новички, то скидывают определённую сумму в кассу. Потом, когда появляется личный или командный повод, идём в ресторан семьями. По поводу его рекордов пока не собирались. Просто не было времени. Но обязательно найдём время.

— Но здесь наверняка сам Дзюба должен накрыть стол?

— Да, эта тема уже обсуждалась. Он сказал, что без проблем. Надо выбрать время, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.