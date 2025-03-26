Александр Дюков: стран, которые против возвращения России, становится всё меньше

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в мире уменьшается число стран, которые против возвращения России в международные турниры.

— Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что есть ряд стран, которые считают, что мы должны страдать. Изменилась ли эта риторика за последние месяцы?

— Я бы не хотел называть те страны, которые против нашего возвращения.

— Их стало меньше?

— Я вижу такую динамику, да. Стран, которые против нашего возвращения, становится меньше, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.