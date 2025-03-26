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В «Ахмате» сообщили, что Даниил Зорин вылетел в Россию после задержки рейса в Колумбии

В «Ахмате» сообщили, что Даниил Зорин вылетел в Россию после задержки рейса в Колумбии
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, что полузащитник клуба и молодёжной сборной России Даниил Зорин вылетел из Колумбии. Ранее сообщалось, что несколько футболистов молодёжной сборной России, в числе которых назывался Даниил Зорин, во второй раз не смогли покинуть Колумбию. Сначала самолёт сломался, а затем некоторые игроки не попали на рейс из-за овербукинга.

«Была задержка вылета. Даниил Зорин вылетел из Колумбии и завтра прибудет в расположение клуба. Не могу сказать, с чем была связана задержка рейса», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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