«Локомотив» сообщил об уходе защитника в аренду в белорусский «Арсенал»

19-летний защитник московского «Локомотива» Кирилл Волков будет выступать за белорусский «Арсенал» из Дзержинска на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».

Отмечается, что срок соглашения рассчитан до окончания сезона в Беларуси — декабря 2025 года.

«Волков — воспитанник Академии «Локомотива». Ранее Кирилл выступал за молодёжный состав железнодорожников, где в общей сложности провёл 35 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Волков также выигрывал ЮФЛ-2 и МФЛ. Футболист уже играл за дзержинский «Арсенал» с июля по декабрь 2024 года на правах аренды под руководством главного тренера Вячеслава Вашкевича. На счету Волкова 14 матчей.

Желаем Кириллу успехов и как можно больше игровой практики», — написано в сообщении клуба.