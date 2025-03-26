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Новичок сборной России Комаров: в детстве братья Миранчуки были моими наставниками

Новичок сборной России Комаров: в детстве братья Миранчуки были моими наставниками
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Нападающий «Ростова» и сборной России Иван Комаров рассказал о знакомстве с Алексеем и Антоном Миранчуками. Комаров дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Замбией (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«С Миранчуками мы земляки, давно были знакомы. Ребята приезжали в Славянск-на-Кубани и тренировались с нами, когда я ещё был маленький. Потом я играл в академии «Локомотива», там мы поддерживали отношения. И сейчас поздравляем друг друга с успешными действиями на поле. Можно сказать, что в детстве они были моими наставниками или примерами», — сказал Комаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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