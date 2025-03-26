Капитан «Акрона» Савичев высказался об отношении к «Крыльям Советов»



Защитник «Акрона» Константин Савичев рассказал о своём отношении к принципиальному сопернику тольяттинского клуба — «Крыльям Советов».

– Самый классный матч с точки зрения эмоций в первой части сезона?

– Победа над «Крыльями» и «Зенитом». Игру в Петербурге я пропускал, но был на трибунах. Так себе зрелище, когда на драку смотришь со стороны. Сильно переживал. Но парни красавцы.

– Вернувшись после зимней паузы «Акрон» победил «Крылья». Кто для вас этот соперник – друг, враг или что-то между?

– Точно не враги. И точно не друзья. Команда сосед, из нашего региона. Спокойное отношение. Знаю, что клубы выкладывают ролики, укалывают друг друга. Для меня это просто матч, в котором нужно набрать три очка.

– На каком месте «Акрон» должен оказаться в мае, чтобы вы сказали: это был очень крутой сезон?

– Если останемся там же, где сейчас (9-е место, прим. «Чемпионата»). А если получится выше – будет просто фантастически, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.