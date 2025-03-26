Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков ведёт себя халатно на тренировках Зенита из-за недовольства Сергеем Семаком

Глушенков покинул одну из тренировок «Зенита» со словами «что-то холодно» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в последнее время тренируется халатно, одно из последних занятий сине-бело-голубых футболист прервал досрочно, заявив: «Что-то холодно». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Сообщается также, что такое поведение Глушенкова следует из его недовольства главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и его методами работы. При этом игра самого полузащитника в последних матчах вызывает вопросы у его партнёров по команде.

Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО«Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Глушенков и сборная — главный мэтч 2025 года. Максима в ней и правда не хватало
Глушенков и сборная — главный мэтч 2025 года. Максима в ней и правда не хватало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android