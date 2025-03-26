Глушенков покинул одну из тренировок «Зенита» со словами «что-то холодно» — источник

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в последнее время тренируется халатно, одно из последних занятий сине-бело-голубых футболист прервал досрочно, заявив: «Что-то холодно». Об этом сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Сообщается также, что такое поведение Глушенкова следует из его недовольства главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком и его методами работы. При этом игра самого полузащитника в последних матчах вызывает вопросы у его партнёров по команде.

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В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.