«Я не боюсь ответственности. Кайфую от неё». Игрок «Акрона» Савичев – о капитантстве



Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался о статусе капитана команды.

– Вы – капитан. И лидер команды. Вам нравится эта роль?

– Да, я сам по себе такой человек. Не люблю ни в чём уступать. Характер у меня тоже непростой. Но при этом считаю себя компанейским. Важное качество – умение объединять людей. У нас же немало иностранцев, и моя миссия быть мостом между всеми.

– Непростой характер и умение налаживать коммуникации. Как это совмещать?

– Я не боюсь ответственности. Даже кайфую от неё. Да, я могу сорваться, но при этом быстро отхожу. Для меня на первом месте уважение. Футбол футболом, но главное сохранять нормальные отношения в жизни. Всегда всё надо говорить в лицо. Горькая правда точно лучше любой лжи. Ты можешь обмануть кого угодно, кроме своей совести. Она главный свидетель. А когда мы говорим о коллективе, то ложь всегда всплывает, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.