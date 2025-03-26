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«Я не боюсь ответственности. Кайфую от неё». Игрок «Акрона» Савичев – о капитантстве

«Я не боюсь ответственности. Кайфую от неё». Игрок «Акрона» Савичев – о капитантстве
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Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался о статусе капитана команды.

– Вы – капитан. И лидер команды. Вам нравится эта роль?
– Да, я сам по себе такой человек. Не люблю ни в чём уступать. Характер у меня тоже непростой. Но при этом считаю себя компанейским. Важное качество – умение объединять людей. У нас же немало иностранцев, и моя миссия быть мостом между всеми.

– Непростой характер и умение налаживать коммуникации. Как это совмещать?
– Я не боюсь ответственности. Даже кайфую от неё. Да, я могу сорваться, но при этом быстро отхожу. Для меня на первом месте уважение. Футбол футболом, но главное сохранять нормальные отношения в жизни. Всегда всё надо говорить в лицо. Горькая правда точно лучше любой лжи. Ты можешь обмануть кого угодно, кроме своей совести. Она главный свидетель. А когда мы говорим о коллективе, то ложь всегда всплывает, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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