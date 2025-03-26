Капитан «Акрона» Савичев: было бы глупо что-то делить с Дзюбой

Защитник и капитан тольяттинского «Акрона» Константин Савичев рассказал о взаимоотношениях с нападающим Артёмом Дзюбой.

— В сентябре в команде оказался Артём Дзюба. Ваша роль с его приходом как-то поменялась?

— Никак. Наоборот, у меня появился помощник и старший товарищ. Мы с Артёмом в отличных отношениях. Всегда советуемся. У него большой опыт. Он — глыба нашего футбола. Было бы глупо что-то делить. Я его сильно уважаю, могу посоветоваться по любому вопросу.

— Есть ли вещи, в которых вы можете его, например, остановить?

— Думаю, таких людей не надо останавливать. Он взрослый человек, прошёл международные турниры и всё выиграл в России. Порой знает куда лучше меня, что и в какой момент лучше сказать, — признался Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.