Денис Казанский предположил, почему в адрес комментаторов много хейта в последнее время

Российский журналист Денис Казанский ответил на вопрос, почему в адрес комментаторов много хейта в последнее время.

«У меня нет правильного ответа.

Может, люди посчитали, что комментаторы стали превращаться в селеб. Становиться больше, чем просто люди, которые садятся комментировать.

А, может, так всегда было. И просто теперь доступ к критике проще. Прекрасно помню, как последний год жизни Никитича (Владимира Маслаченко. — Прим. «Чемпионата») полоскали на форуме. А когда он ушёл, назвали приз лучшего комментатора по версии абонентов канала именем Маслаченко. На этом же форуме. Очень хорошо помню, как всё сразу изменилось», — сказа Казанский.