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Манфред Угальде может покинуть «Спартак» летом — Фабрицио Романо

Манфред Угальде может покинуть «Спартак» летом — Фабрицио Романо
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Источник отмечает, что в январе Угальде находился в трансферных шорт-листах французских грандов — «Монако» и «ПСЖ».

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В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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