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«Крылья Советов» провели встречу с болельщиками

«Крылья Советов» провели встречу с болельщиками
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Самарские «Крылья Советов» провели встречу с болельщиками на тренировочной базе клуба. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Встретились на тренировочной базе с зелёно-бело-синими. Сегодня было порядка 250 болельщиков — спасибо за вашу поддержку!» — написано в сообщении.

В ближайшем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с московским «Локомотивом» в пятницу, 28 марта. Начало встречи — в 18:30 мск.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 21 матч. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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