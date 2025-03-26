Самарские «Крылья Советов» провели встречу с болельщиками на тренировочной базе клуба. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Встретились на тренировочной базе с зелёно-бело-синими. Сегодня было порядка 250 болельщиков — спасибо за вашу поддержку!» — написано в сообщении.

В ближайшем туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с московским «Локомотивом» в пятницу, 28 марта. Начало встречи — в 18:30 мск.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 19 очков за 21 матч. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 46 очков.