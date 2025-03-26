В «Баварии» высказались о травмах защитников Альфонсо Дэвиса и Деотшанкюля Юпамекано

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о травмах защитников команды Альфонсо Дэвиса и Деотшанкюля Юпамекано. Дэвис повредил крестообразные связки, а Юпамекано выбыл из строя с травмой колена.

«К сожалению, всегда есть риск, что игроки вернутся с международных перерывов с травмами — на этот раз мы пострадали особенно сильно. Отсутствие Альфонсо Дэвиса и Дайо Юпамекано сильно скажется на «Баварии», но у нас сильный состав, мы компенсируем эти потери. У нас есть всё необходимое, чтобы продолжать добиваться наших больших целей», — приводит слова Эберля официальный сайт «Баварии».

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 62 очка за 26 матчей. В следующем матче внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «Санкт-Паули».