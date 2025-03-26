Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Савичев рассказал, как в команде выбирают капитана

Игрок «Акрона» Савичев рассказал, как в команде выбирают капитана
Комментарии

Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев рассказал, как в команде выбирают капитана. По его словам, раньше за этот процесс отвечали футболисты, а сейчас капитана команды назначает главный тренер — Заур Тедеев.

– Как, кстати, в «Акроне» выбирают капитана?
– Раньше игроки это делали. Сейчас Заур Эдуардович назначил меня. Я и до этого неоднократно выходил с повязкой, сейчас мне доверили быть капитаном на полноценной основе. Всё-таки это мой родной клуб, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
«Нам что теперь, сняться с чемпионата?» Откровения капитана «Акрона»
Эксклюзив
«Нам что теперь, сняться с чемпионата?» Откровения капитана «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android