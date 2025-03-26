Игрок «Акрона» Савичев рассказал, как в команде выбирают капитана

Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев рассказал, как в команде выбирают капитана. По его словам, раньше за этот процесс отвечали футболисты, а сейчас капитана команды назначает главный тренер — Заур Тедеев.

– Как, кстати, в «Акроне» выбирают капитана?

– Раньше игроки это делали. Сейчас Заур Эдуардович назначил меня. Я и до этого неоднократно выходил с повязкой, сейчас мне доверили быть капитаном на полноценной основе. Всё-таки это мой родной клуб, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, «Акрон» идёт на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.