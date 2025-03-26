Капитан «Акрона» Савичев одним словом описал главу клуба Морозова

Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев одним словом описал главу клуба Павла Морозова.

– Какое впечатление на вас производит Морозов?

– Суперпрезидент. Я такого никогда не встречал. Всё, что команда не попросила бы, он делает. Вкладывает свои средства, болеет и переживает за всех нас. Постоянно заходит в раздевалку, интересуется нашими делами. Просит обратную связь, а это большой показатель. Не делает, как хочет он, а спрашивает наше мнение. Просто красавец.

– Леонид Слуцкий рассказывал, что когда любой богатый человек заходит в футбол, он становится сумасшедшим болельщиком. И доказать и переубедить его в чем-то очень трудно. С Морозовым, видимо, не так?

– У Леонида Викторовича опыта побольше. Он общался с большими руководителями. Я всё-таки футболист, мне сложно ответить на этот вопрос, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.