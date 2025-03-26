Председатель правления «Зенита» прокомментировал слухи о демарше Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал последние новости по поводу нападающего команды Максима Глушенкова. Накануне в СМИ появились слухи, что футболист недоволен работой главного тренера Сергея Семака и активно это демонстрирует. Однажды он даже самовольно покинул тренировку «Зенита» под предлогом «что-то холодно».

«Бездарный вымысел», — приводит слова Медведева Sport24.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год.

Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ играть

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.