Президент ФИФА Инфантино высказался о модели распределения призовых на клубном ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о модели распределения призового фонда на клубном чемпионате мира 2025 года. Общий призовой фонд составит $ 1 млрд.

«Модель распределения клубного чемпионата мира по футболу ФИФА отражает вершину клубного футбола и представляет собой самый крупный призовой фонд в истории футбольного турнира, включающего групповой этап из семи матчей и формат плей-офф, с потенциальной выплатой победителям в размере $ 125 млн.

В дополнение к призовым фондам для команд-участниц, существует беспрецедентная инвестиционная программа солидарности, в рамках которой мы планируем выделить дополнительно $ 250 млн клубному футболу по всему миру. Эта солидарность несомненно придаст значительный импульс нашим постоянным усилиям по превращению футбола в по-настоящему глобальный.

Более того, ФИФА не сохранит за собой никакого финансирования для этого турнира, поскольку все доходы будут направлены на клубный футбол, и это не коснется резервов ФИФА, которые выделяются на развитие мирового футбола через 211 ассоциаций-членов ФИФА», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.