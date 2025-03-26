Канчельскис: Глушенкову не стоило выносить на публику недовольство

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. Ранее Глушенков намекнул, что недоволен ролью на поле в составе сине-бело-голубых.

«Глушенкову не стоило публично высказываться таким образом. Думаю, было бы лучше всё сказать в приватной беседе с Семаком. Выносить на публику своё недовольство — не очень красиво. Но что прошло, то прошло. Он провёл хороший матч с Замбией, оформил хет-трик. Думаю, он найдёт какой-то компромисс с Семаком и всё будет нормально», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 25 марта, максим Глушенков оформил хет-трик в товарищеском матче сборной России с Замбией (5:0).