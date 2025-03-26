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Андрей Канчельскис: «Зенит» займёт первое место в РПЛ

Андрей Канчельскис: «Зенит» займёт первое место в РПЛ
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Российский тренер Андрей Канчельскис предположил, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Зенит» займёт первое место в РПЛ, а по второй и третьей позиции — не знаю. У питерцев всего три очка отставания — это ничего. У «Зенита» лучший подбор игроков, хорошая глубина состава. Они сделают определённые выводы, а новобранцы пройдут адаптацию — уже по-другому будут играть и будут другие результаты», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» (43) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» (46) на три очка.

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