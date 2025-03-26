Руслан Литвинов — о Замбии и Гренаде: благодарны им, но летом будут команды выше уровнем

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Руслан Литвинов высказался о мартовских товарищеских матчах национальной команды. Подопечные Валерия Карпина играли со сборными Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.

«По последним играм Замбия — самая сильная команда. В нынешних реалиях все понимают, что у нас есть возможность играть только с такими командами, поэтому в любом случае благодарны этим сборным за то, что приехали, а мы смогли хоть какие-то товарищеские игры провести. Летом будут команды выше уровнем», — приводит слова Литвинова Sport24.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.