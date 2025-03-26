Капитан «Акрона» Савичев рассказал о помощи детским домам и онкологическим центрам Брянска

Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев рассказал о финансовой помощи родному городу — Брянску.

– Это для меня особенная тема. Я всегда любил свой город. Там живут многие мои близкие, супруга оттуда, наш дом там. Так что это мой долг приезжать туда и каким-то образом оказывать содействие.

Когда я был ребёнком, думаю, мне было бы интересно, если бы футболист РПЛ приехал и повозился с нами. Так что делаю подобное. Провожу мастер-классы, общаюсь. Это не спонсорство клуба в прямом смысле.

Если говорить именно о помощи, то много лет взаимодействую с детскими домами, онкологическими центрами Брянска. Раньше делал это скрытно, но потом посоветовались с супругой и решили масштабировать идею. Тот же Серёга Волков всегда готов помочь. Уже даже сам звонит и предлагает. Организовываем для них сборы, либо турниры. Летом планируем позвать команды и провести полноценное соревнование с участием команд ЛНР и ДНР.

Я вижу обратную связь – и это меня заряжает. Казалось, отвечаю на обычные вопросы, но вижу, что ребятам это многое даёт, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.