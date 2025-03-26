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Капитан «Акрона»: когда вышли в РПЛ, не стали ничего менять. Сейчас в игре больше баланса

Капитан «Акрона»: когда вышли в РПЛ, не стали ничего менять. Сейчас в игре больше баланса
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Защитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев высказался о стиле игры своей команды.

— Многих на старте сезона удивил стиль «Акрона»: команда никого не боялась, играла в свой футбол. Хотя зачастую новички выбирают более осторожный вариант игры.
— Считаю, мы в любом случае изменили стиль, особенно в последнее время. Теперь в нём больше баланса. Как только вышли в РПЛ, не стали ничего менять. Действовали открыто, комбинационно, красиво. Но согласитесь: можно играть максимально интересно, но без очков ты быстро полетишь обратно в Первую лигу.

Со временем мы перестроились и нашли подходящую модель. Важно: мы не играем и не будем играть низким блоком. В этом просто нет смысла. Можно всегда стоять в обороне, отбиваться, но всё равно пустить один случайный гол. И какой в этом смысл? Либо играть в атаку, придерживаться принципов, но уступать 3:2. Разницы же никакой нет, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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