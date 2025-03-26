«Точно не в России». Александр Кокорин — о том, где он планирует завершить карьеру

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин, ранее выступавший за «Сочи», «Зенит», «Спартак» и московское «Динамо», заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру футболиста в российском клубе.

— Саша Кокорин — он же, наверное, вернётся в РПЛ играть?

— Не вернётся.

— То есть ты намерен завершить карьеру не в РПЛ?

— Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру, — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

Профессиональную карьеру футболиста Кокорин начал в 2008 году в составе московского «Динамо». В 2013-м нападающий перебрался в махачкалинский «Анжи», но сразу же вернулся в «Динамо» из-за финансовых проблем дагестанского клуба. Также Александр успел поиграть за «Зенит», в составе которого стал чемпионом России. С 2022 года нападающий выступает за «Арис».