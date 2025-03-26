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«Здесь всё делается для футболистов». Савичев — об отношении руководителей «Акрона»

«Здесь всё делается для футболистов». Савичев — об отношении руководителей «Акрона»
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Капитан «Акрона» Константин Савичев высказался об отношении руководителей тольяттинского клуба к футболистам.

— Насколько сильно за эти четыре года изменился «Акрон»? Недавно увидел вашу цитату, что здесь играют не столько за зарплату, сколько за доброе отношение от руководства.
— Всё так и есть. Здесь всё делается для футболистов. Клуб растёт быстрыми темпами — и это правильно. Например, «Акрон» помогает молодым игрокам с институтом, помогает семьям с устройством детей в школы, садики. Здесь ты ни о чём не думаешь — только о футболе. Для иностранцев существуют курсы по языку, для россиян предлагают изучать иностранные. Медицина, восстановление — всё на высоком уровне.

Понятно, что нам пока далеко до «Зенита» или «Спартака». Но мы ещё молодой клуб. Очевидно, мы стремимся к ним. Наверняка со временем приблизимся, — сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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