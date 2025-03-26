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Экс-игрок «Спартака» Савичев: не слежу за клубом совершенно

Экс-игрок «Спартака» Савичев: не слежу за клубом совершенно
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Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев признался, что не следит за красно-белыми.

– «Спартак» называют клубом с бесконечным количеством интриг. Успели на себе это почувствовать?
– В тот период – нет. Меня вообще мало волнуют все околофутбольные дела. А что происходит сейчас… Если честно, я не в повестке. Не слежу за «Спартаком» абсолютно. Хотя многие из моего окружения по-прежнему спрашивают какое-то мнение. А мне даже сказать нечего. У нас и без того достаточно специалистов, которые прокомментируют что-то лучше меня, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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