Экс-игрок «Спартака» Савичев: не слежу за клубом совершенно

Защитник тольяттинского «Акрона» и воспитанник клубной системы московского «Спартака» Константин Савичев признался, что не следит за красно-белыми.

– «Спартак» называют клубом с бесконечным количеством интриг. Успели на себе это почувствовать?

– В тот период – нет. Меня вообще мало волнуют все околофутбольные дела. А что происходит сейчас… Если честно, я не в повестке. Не слежу за «Спартаком» абсолютно. Хотя многие из моего окружения по-прежнему спрашивают какое-то мнение. А мне даже сказать нечего. У нас и без того достаточно специалистов, которые прокомментируют что-то лучше меня, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.