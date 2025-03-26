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«Данность, которую мы принимаем». Капитан «Акрона» — об отсутствии стадиона в Тольятти

«Данность, которую мы принимаем». Капитан «Акрона» — об отсутствии стадиона в Тольятти
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Капитан «Акрона» Константин Савичев высказался об отсутствии стадиона в Тольятти.

– Важный вопрос к «Акрону» – отсутствие дома. Это самый больной момент?
– Это данность, и мы её принимаем. Сидеть и переживать об этом не вижу смысла. Насколько я знаю, вскоре у нас появится база на стадионе «Торпедо», где мы сможем тренироваться на протяжении сезона. Так что сможем осесть в Тольятти.

Мы понимаем, что у клуба должен быть свой стадион. Но нужно понимать, какое сейчас время. Сложно взять и с нуля всё это создать. При этом никто не обращает внимания, сколько наш президент вкладывает сил и средств в академию. Сейчас нам готовят базу для тренировок. Надеюсь, в скором времени она заработает.

Да, нам приходилось ездить в Новогорск. Когда прилетели со сборов, поле в Тольятти просто не выдерживало. Мы не могли там работать. Сейчас оно становится лучше, и мы вернулись, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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