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Отец Глушенкова отреагировал на новости о заносчивом поведении сына в «Зените»

Отец Глушенкова отреагировал на новости о заносчивом поведении сына в «Зените»
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Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, отреагировал на последние новости о своём сыне в СМИ. Накануне появились слухи, что футболист халатно относится к тренировкам в «Зените» и демонстрирует пренебрежительное отношение к главному тренеру команды Сергею Семаку.

«Слишком много негатива идёт от журналистов на Максима. Второй день вижу, что пишут всякий бред. Вы видели слова Карпина? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Всё, что пишут про Максима, — бред. Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. И то, что Максим плохо тренируется, — тоже неправда.

Почему именно на Максима льётся негатив? Потому что у «Зенита» сейчас нет результата, а Максим — авторитетный человек. Вот на него и накатывает волна», — приводит слова Глушенкова-старшего Sport24.

Играют все!
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