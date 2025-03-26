«Мы никому себя не навязываем». Савичев — о переходе внимания к «Акрону» в регионе

Капитан «Акрона» Константин Савичев высказался о любви болельщиков из Самарской области к тольяттинскому клубу.

– Наблюдаете ли вы тенденцию, что внимание от «Крыльев» в регионе переходит к «Акрону»?

– Здесь есть пример «Кубани» и «Краснодара». 15 лет назад кто-то мог поверить, что весь регион полюбит другой клуб? Но так получилось. Сейчас у «Краснодара» полный стадион. Болельщики видят, что клуб развивается, показывает привлекательный футбол, результаты. Мы никому себя не навязываем, и, думаю, число тех, кому мы симпатичны, увеличивается. Не только в области, но и во всей России.

– Если предположить, что вы выйдете в Тольятти на трёхчасовую прогулку. Много людей вас узнают?

– Достаточно много. Я здесь, в конце концов, живу четыре года. Конечно, после выхода в РПЛ популярность выросла ещё сильнее. Так что от отсутствия внимания не страдаю.

– А городу вообще интересен футбол?

– Я чувствую, что да. Понятно, не опираюсь на какие-то исследования, но вижу – «Акрон» здесь знают и любят. А когда здесь появится стадион, то число поклонников наверняка ещё сильнее возрастёт, – сказал Савичев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.