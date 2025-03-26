Мостовой: сейчас самая сильная сборная России за 30 лет — только не знают, с кем играют

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Замбии (5:0).
«Не смотрел матч Россия – Замбия. Я уже говорил, что сегодня у нас самая сильная сборная за последние 30 лет (смеётся). Кто-то обидится, только многие не знают, с кем они играли. Все поколения футболистов сборной России хотели бы оказаться в сегодняшнем времени и играть с такими соперниками — все рекорды установили бы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.
- 26 марта 2025
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