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Мостовой: сейчас самая сильная сборная России за 30 лет — только не знают, с кем играют

Мостовой: сейчас самая сильная сборная России за 30 лет — только не знают, с кем играют
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Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Замбии (5:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Не смотрел матч Россия – Замбия. Я уже говорил, что сегодня у нас самая сильная сборная за последние 30 лет (смеётся). Кто-то обидится, только многие не знают, с кем они играли. Все поколения футболистов сборной России хотели бы оказаться в сегодняшнем времени и играть с такими соперниками — все рекорды установили бы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.

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