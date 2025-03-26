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Канчельскис объяснил, почему ему был интересен матч сборной России с Замбией

Канчельскис объяснил, почему ему был интересен матч сборной России с Замбией
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Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче сборной России с Замбией. Встреча состоялась вчера, 25 марта, в Москве. Россияне выиграли со счётом 5:0. В составе сборной России отличились нападающий Максим Глушенков (трижды), защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8'     2:0 Вахания – 44'     3:0 Глушенков – 53'     4:0 Глушенков – 58'     5:0 Батраков – 73'    

«Матч сборной России с Замбией представлял для меня интерес. Такие игры нужны — нужно держать команду в тонусе. Мало ли что может случиться — может, будет быстрое возвращение. Важно, чтобы сборная играла. Хотелось бы соперников получше, но пока такая ситуация», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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