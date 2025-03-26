Канчельскис объяснил, почему ему был интересен матч сборной России с Замбией

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче сборной России с Замбией. Встреча состоялась вчера, 25 марта, в Москве. Россияне выиграли со счётом 5:0. В составе сборной России отличились нападающий Максим Глушенков (трижды), защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.

«Матч сборной России с Замбией представлял для меня интерес. Такие игры нужны — нужно держать команду в тонусе. Мало ли что может случиться — может, будет быстрое возвращение. Важно, чтобы сборная играла. Хотелось бы соперников получше, но пока такая ситуация», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.