Канчельскис объяснил, почему ему был интересен матч сборной России с Замбией
Поделиться
Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о товарищеском матче сборной России с Замбией. Встреча состоялась вчера, 25 марта, в Москве. Россияне выиграли со счётом 5:0. В составе сборной России отличились нападающий Максим Глушенков (трижды), защитник Илья Вахания и полузащитник Алексей Батраков.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Замбия
1:0 Глушенков – 8' 2:0 Вахания – 44' 3:0 Глушенков – 53' 4:0 Глушенков – 58' 5:0 Батраков – 73'
«Матч сборной России с Замбией представлял для меня интерес. Такие игры нужны — нужно держать команду в тонусе. Мало ли что может случиться — может, будет быстрое возвращение. Важно, чтобы сборная играла. Хотелось бы соперников получше, но пока такая ситуация», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 26 марта 2025
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:50
-
16:46
-
16:46
-
16:36
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:29
-
16:20
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:46
-
15:45
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
15:19
-
15:19
-
15:08
-
15:00
-
14:52
-
14:47
-
14:36
-
14:32
-
14:25
-
14:16
-
14:12
-
14:00