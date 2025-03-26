Рядно: матч ЦСКА — «Спартак» является главным в российском футболе, а не дерби двух столиц

Защитник московского ЦСКА Михаил Рядно, выступающий на правах аренды за «Родину», заявил, что матч между армейцами и московским «Спартаком» является главным в российском футболе.

— Недавно «Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ. Эта встреча вызвала колоссальный интерес у болельщиков. На твой взгляд, матч ЦСКА — «Спартак» до сих пор остаётся главным в российском футболе? Или уже таким можно назвать «Спартак» — «Зенит»?

— Только ЦСКА — «Спартак». Всегда был и будет главным матчем в нашем футболе. Дерби двух столиц не сравнится с этой игрой.

— Почему?

— ЦСКА — «Спартак» — это не просто матч. Это целое событие. К нему всегда отдельный подход, — приводит слова Рядно Legalbet.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43 очка). ЦСКА — шестой. Действующим чемпионом России являются сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака неизменно выигрывает РПЛ на протяжении последних шести лет.