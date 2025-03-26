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Кирилл Глебов ответил, считает ли он себя настоящим, а не будущим ЦСКА

Кирилл Глебов ответил, считает ли он себя настоящим, а не будущим ЦСКА
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Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, можно ли назвать его игроком основной обоймы команды Марко Николича.

«100% могу себя считать частью основной команды. Да, у нас много высококлассных футболистов, но каждый матч, как вы видите, состав меняется. То одни играют, то другие. Думаю, это полезно для всех: мы понимаем, что нет железных игроков стартового состава, и все должны работать ежедневно, чтобы сохранять место. Благодаря этому мы совершенствуемся как команда», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Кириллу Глебову 19 лет, в системе ЦСКА он находится с 2020 года. За первую команду полузащитник выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 750 тыс.

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