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Кокорин признался, что в тюрьме его уважали за избиение чиновника

Кокорин признался, что в тюрьме его уважали за избиение чиновника
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Известный российский футболист Александр Кокорин рассказал, как к нему относились в тюрьме другие заключённые. Футболист признался, что осуждённые уважали его за избиение чиновника. Также он рассказал, за какие преступления к людям плохо относятся в местах заключения.

«Люди не воспринимают тебя как известную личность, они смотрят только на то, что ты совершил на воле и какая у тебя статья. Если тебя посадили за преступление, которое каким-то образом связано с детьми, или если ты продавал наркотики, то отношение к тебе будет плохое. А если ты сел за драку с чиновником, то ты вообще топ для них. Они прежде всего судят тебя как человека», — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Кокорин выступает в составе кипрского «Ариса». Ранее он принадлежал итальянской «Фиорентине», но закрепиться в клубе не сумел.

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